Calciomercato: Barça. Laporta 'Mercoledì presenteremo Kessié' (Di domenica 3 luglio 2022) Il numero uno del club catalano "Giovedì toccherà a Christensen". BARCELLONA (SPAGNA) - Manca poco e l'ex Milan Franck Kessié sarà un giocatore del Barcellona. A renderlo noto è stato il presidente ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 3 luglio 2022) Il numero uno del club catalano "Giovedì toccherà a Christensen". BARCELLONA (SPAGNA) - Manca poco e l'ex Milan Francksarà un giocatore del Barcellona. A renderlo noto è stato il presidente ...

Pubblicità

CalcioOggi : Il Barça riparte coi milioni della tv e il tesoro De Jong. Ora assalto a Lewandowski - La Gazzetta dello Sport - sscalcionapoli1 : Tmw – Koulibaly, oltre al Barça c’è anche il PSG: in arrivo le offerte ad ADL - tuttonapoli : Tmw - Koulibaly, oltre al Barça c'è anche il PSG: in arrivo le offerte ad ADL - junews24com : De Jong verso lo United, c’è l’accordo con il Barça: cosa manca per la chiusura - kohki_matsuda11 : RT @DIRETTADCM: ?? La #Fiorentina è in contatto con gli agenti di #RiquiPuig, in uscita dal #Barça. ?? Al momento però il classe ‘99 preferir… -