Caffè chiude a Bologna: 'Non troviamo baristi a 1.300 euro. Non rispondono neanche all'annuncio' (Di domenica 3 luglio 2022) Il cartello con un numero di telefono appeso fuori dal chiosco del caffé in centro, chiuso ormai da un mese, ha attirato l'attenzione di qualcuno, ma non ha risolto il problema. Non si trovano baristi,... Leggi su leggo (Di domenica 3 luglio 2022) Il cartello con un numero di telefono appeso fuori dal chiosco del caffé in centro, chiuso ormai da un mese, ha attirato l'attenzione di qualcuno, ma non ha risolto il problema. Non si trovano,...

Pubblicità

P_Rava : Altra segnalazione per bolognesi di locale da boicottare: Caffè Terzi con sedi in Piazza Aldrovandi e Via Oberdan. - infoitinterno : Bologna, cerca personale a 1.300 euro ma nessuno risponde: chiude il chiosco del caffè Terzi - leggoit : Caffè chiude a #bologna: «Non troviamo baristi a 1.300 euro. Non rispondono neanche all'annuncio» - elenavilla3 : RT @AleGuerani: @VisonaNicola @elenavilla3 @FilBarbera In realtà quello chiude perché si reggeva su turisti ed universitari, col COVID non… - AleGuerani : @VisonaNicola @elenavilla3 @FilBarbera In realtà quello chiude perché si reggeva su turisti ed universitari, col CO… -