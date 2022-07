Botheim si avvicina alla Salernitana Galan e Cambiaso nomi caldi

(Di domenica 3 luglio 2022) Laè vicinissima all’acquisto di Erik, attaccante norvegese classe 2000 del Bodo Glimt, che dovrà raccogliere l’eredità di Milan Djuric. Sempre vive le piste che portano all’esterno spagnolo, Juan, e al terzino: operazione conclusa? La trattativa procede spedita e presto i granata potranno annunciare il loro primo colpo di mercato. Il norvegese è di proprietà del club russo del Krasnodar, ma nell’ultima stagione ha militato in prestito nel Bodo Glimt dove ha giocato 14 partite condite da 7 reti e 6 assist. Per la fumata bianca occorrerà risolvere l’aspetto legato al contratto del giocatore con il club russo. A marzo, infatti, la Fifa aveva congelato gli accordi tra calciatori ed allenatori legati a squadre militanti in ...

Pubblicità

SportdelSud : ???? La Salernitana ha raggiunto l’intesa con l'attaccante norvegese classe 2000 Erik #Botheim. - infoitsport : Salernitana, si avvicina Botheim. Nel mirino un difensore della Ligue 1 - TuttoSalerno : Salernitana, si avvicina Botheim. Nel mirino un difensore della Ligue 1 - OkayValee : RT @Sal_FuoriSede: ?? Riassunto della conferenza stampa di #DeSanctis: • #ederson al 99% rimane, a meno di offerte irrinunciabili. • si avv… - chrstnpls01 : RT @Sal_FuoriSede: ?? Riassunto della conferenza stampa di #DeSanctis: • #ederson al 99% rimane, a meno di offerte irrinunciabili. • si avv… -

tuttosalernitana.com

Commenta per primo La Salernitana è vicina all'arrivo di Erik, attaccante classe 2000 svincolato dal Krasnodar. Ex Bodo Glimt, ha segnato tre gol alla Roma tra andata e ritorno in Conference League, piaceva alla Lazio ed è diventato l'investimento più ...A Solbakken erispondono El Shaarawy e Ibanez , ma è troppo poco per che ha assistito a un ... La Roma parte subito a mille con Abraham che sipericolosamente alla posta di Haikin con ... Salernitana, si avvicina Botheim. Nel mirino un difensore della Ligue 1 La Salernitana è vicina all'arrivo di Erik Botheim, attaccante classe 2000 svincolato dal Krasnodar. Ex Bodo Glimt, ha segnato tre gol alla Roma tra andata e ritorno in ...Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...