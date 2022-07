Bonus sociale bollette 2022: come richiederlo, requisiti e quali sono le novità sul nuovo taglio (Di domenica 3 luglio 2022) Bonus sociale bollette 2022: come richiederlo, requisiti e quali sono tutte le novità introdotte dal Governo sul nuovo taglio ai costi dell’energia. Bonus sociale bollette 2022: quali sono le novità sul nuovo taglio L’ultimo decreto contro i rincari approvati dal Consiglio dei ministri ha stanziato altri 116 milioni di euro che si aggiungono ai 518 milioni già erogati durante il 2021. Il decreto, oltre a stanziare nuovi finanziamenti, ha apportato importanti novità a Bonus sociali e sconto in bolletta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 3 luglio 2022)tutte leintrodotte dal Governo sulai costi dell’energia.lesulL’ultimo decreto contro i rincari approvati dal Consiglio dei ministri ha stanziato altri 116 milioni di euro che si aggiungono ai 518 milioni già erogati durante il 2021. Il decreto, oltre a stanziare nuovi finanziamenti, ha apportato importantisociali e sconto in bolletta ...

