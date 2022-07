Bombe sull’aeroporto di Melitopol, sede dell’esercito di Mosca. Kiev: «I russi hanno chiuso i rifugi per i civili» – Il video (Di domenica 3 luglio 2022) Potenti bombardamenti sono stati segnalati nell’aeroporto di Melitopol, città dell’Ucraina sud-orientale controllata dalle forze di Mosca da fine febbraio. Tra le 3:00 e le 5:00 di questa notte una grande nuvola di fumo si è alzata nell’area, visibile anche a decine di chilometri. Residenti e civili non sono riusciti ad accedere ai rifugi antiaerei perché le truppe russe li avevano chiusi tutti, così in molti stanno tentando la fuga dall’area. A riferirlo è la testata Ria Melitopol e a confermarlo il sindaco della città, Ivan Fedorov, il quale riporta che le truppe ucraine hanno «distrutto una delle 4 basi militari russe e lanciato oltre 30 Bombe». Ha però specificato che i colpi sono stati solo nelle basi militari e che nonostante «i russi stiano ... Leggi su open.online (Di domenica 3 luglio 2022) Potenti bombardamenti sono stati segnalati nell’aeroporto di, città dell’Ucraina sud-orientale controllata dalle forze dida fine febbraio. Tra le 3:00 e le 5:00 di questa notte una grande nuvola di fumo si è alzata nell’area, visibile anche a decine di chilometri. Residenti enon sono riusciti ad accedere aiantiaerei perché le truppe russe li avevano chiusi tutti, così in molti stanno tentando la fuga dall’area. A riferirlo è la testata Riae a confermarlo il sindaco della città, Ivan Fedorov, il quale riporta che le truppe ucraine«distrutto una delle 4 basi militari russe e lanciato oltre 30». Ha però specificato che i colpi sono stati solo nelle basi militari e che nonostante «istiano ...

