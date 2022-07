Bombardato aeroporto Melitopol occupata | base truppe russe

Pubblicità

rtl1025 : ?? Ancora attacchi da parte dell'esercito russo in diverse aree dell'#Ucraina ??? di Luigi Santarelli - Giuseppe_alari : Ucraina: Bombardato l'aeroporto di Melitopol, sede delle truppe russe-Mondo-ANSA - telodogratis : Ucraina: Bombardato l’aeroporto di Melitopol, sede delle truppe russe - Italian : Ucraina: Bombardato l'aeroporto di Melitopol, sede delle truppe russe - ParliamoDiNews : Ucraina: Bombardato l`aeroporto di Melitopol, sede delle truppe russe - Mondo - ANSA #ucraina #bombardato… -

Sull'area dell'si è alzata un'enorme colonna di fumo. Le conseguenze dell'attacco sono visibili anche a decine di chilometri da Melitopol. I civili non hanno potuto accedere ai rifugi ...Tra annunci e smentite si stringe il cerchio delle forze russe attorno a Lysychansk, dove in queste ore le forze russe hanno lanciato l'offensiva finale: il controllo della città si deciderà entro ...Potenti esplosioni intorno alle tre di notte nel perimetro dell'aeroporto di Melitopol, città dell'Ucraina sud-orientale occupata dall'esercito russo dove hanno sede le truppe della Federazione. Lo ri ...Missili e attacchi aerei russi continuano a colpire le città ucraine e come ha riferito il presidente Zelensky nel suo discorso citato dalla stampa ...