Bollettino Covid Italia oggi 3 luglio | i contagi dalle Regioni in diretta - Cronaca - quotidiano net

(Di domenica 3 luglio 2022), 84.700 casi. "Aumentano le polmoniti" Roma, 32022 -in, in attesa deldicon il numero di, ricoveri in terapia intensiva, morti e ...

PubblicitĂ

fanpage : Quasi 85mila casi, 63 morti e un tasso di positività del 26%. Sono i dati del bollettino di ieri dei contagi Covid.… - MiminoRICCIARDI : Bollettino Covid Basilicata, oltre cinquecento positivi. Nessun decesso registrato - jornalistavitor : RT @MorosiSilvia: Covid in Italia, il bollettino di oggi 2 luglio: 84.700 nuovi casi e 63 morti - SkyTG24 : Covid Campania, 10.078 casi: tasso di positività al 34,6 per cento - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (3 LUGLIO 2022) Ecco l’aggiornamento??… -

Italia, 84.700 casi. "Aumentano le polmoniti" Roma, 3 luglio 2022 -in Italia , in attesa deldi oggi con il numero di contagi, ricoveri in terapia intensiva, morti e ...Complessivamente sono 27 i positivi ricoverati dei quali 20 sanniti e 7 di altre province LEGGI IL REPORT.19 DELL'A. O. SAN PIO DI BENEVENTOinformativo del 03.07.2022 I dati ...Contagi da Covid stabili in questo primo week end di luglio dove tra sabato e domenica sono stati eseguiti 5237 tamponi con 1628 risultati positivi: 640 nel cosentino, 470 nel reggino, 414 nel catanza ...Coronavirus, il BOLLETTINO della CAMPANIA di oggi, domenica 3 luglio 2022: ecco i numeri su nuovi contagi, morti e guariti della Regione ...