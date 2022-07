Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti domenica 3 luglio (Di domenica 3 luglio 2022) Il Bollettino dell’emergenza Coronavirus della Campania aggiornato a domenica 3 luglio 2022. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Lombardia, una delle zone più colpite del nostro Paese fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano 10.078 nuovi contagi, 0 morti, 3.993 tamponi molecolari, 33 in terapia intensiva, 513 ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a2022. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Lombardia, una delle zone più colpite del nostro Paese fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 10.078 nuovi, 0, 3.993 tamponi molecolari, 33 in terapia intensiva, 513 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

