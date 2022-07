Bollette | risparmiare si può | consigli strategici e bonus contro il rincaro energetico

Pubblicità

PaoloRot : @de_pinot @ConteAlmaviva @DocRiserva Per risparmiare in questi tempi di bollette così care io sarei passato dal fuo… -

Il caldo sembra un numerico imbattibile, e il caronon sempre permette di schierare in campo i condizionatori. Una soluzione alla vecchia ...Batteria da 8000 mAh Pieghevole per...Il rincaro dei costi dell'energia preoccupa un po' tutti. Quasi alle 'stelle' il prezzo di alimentari,, trasporto e itinerari per le vacanze. Qualche consiglio perContinua ancora negli ultimi giorni l’aumento dei prezzi del carburante in modo pressoché uniforme su tutta la penisola dopo l’invasione russa in Ucraina che ha portato a un rincaro di tutti i prezzi ...Tra caro bollette, crisi del gas e emergenza siccità ridurre i consumi di energia e di acqua diventa una priorità. Vediamo quindi quanto consumiamo davvero e come migliorare le nostre abitudini ...