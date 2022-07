Bernardeschi nel mirino del Sevilla e dell’Atletico Madrid (Di domenica 3 luglio 2022) Nel futuro dell’ex Juventus non c’è solo l’Italia. Bernardeschi finisce nel mirino del Sevilla. Monchi apprezza il giocatore e potrebbe fare un tentativo per portarlo in Andalusia. Occhio però all’interesse dell’Atletico Madrid, anche Simeone gradisce il giocatore. Bernardeschi nel mirino Sevilla: contatto tra le parti? Non solo le squadre italiane sul duttile giocatore. Monchi gradisce l’ex Juventus, visto che sta cercando un profilo che abbia delle caratteristiche simili a quelle dell’italiano. Il club avrebbe fatto anche dei sondaggi per valutare la disponibilità del giocatore a vestire la maglia del Sevilla, la richiesta economica e la fattibilità di un accordo. All’intero dello scacchiere di Lopetegui, l’ex Fiorentina ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 3 luglio 2022) Nel futuro dell’ex Juventus non c’è solo l’Italia.finisce neldel. Monchi apprezza il giocatore e potrebbe fare un tentativo per portarlo in Andalusia. Occhio però all’interesse, anche Simeone gradisce il giocatore.nel: contatto tra le parti? Non solo le squadre italiane sul duttile giocatore. Monchi gradisce l’ex Juventus, visto che sta cercando un profilo che abbia delle caratteristiche simili a quelle dell’italiano. Il club avrebbe fatto anche dei sondaggi per valutare la disponibilità del giocatore a vestire la maglia del, la richiesta economica e la fattibilità di un accordo. All’intero dello scacchiere di Lopetegui, l’ex Fiorentina ...

