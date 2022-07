Bernard Arnault | il mega yacht a Monaco | cosa c' è a bordo | da non credere

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 luglio 2022) Symphony è stato costruito in Olanda dalla Feadship ed è in grado di ospitare 16 persone in diverse cabine, tra cui una suite master, una cabina vip e 6 cabine doppie. Ilappartiene a, presidente e amministratore delegato dei LVMH, che è leader mondiale nella vendita di beni di lusso. Al momento si trova a, ma a stupire non è solo il design dell'imbarcazione, ma anche e soprattuttoc'è a: piscina con cascata, doppio cinema interno e aperto, una spa, un beach club, svariati bar e persino un campetto da golf.