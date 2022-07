“Benvenuta Sofia”. Cristina Chiabotto è mamma bis: la sua gioia su Instagram (Di domenica 3 luglio 2022) Cristina Chiabotto è diventata di nuovo mamma: la bellissima ex Miss Italia ha dato alla luce la piccola Sofia, condividendo con tutti i suoi fan la gioia dell’arrivo della sua piccola. La showgirl ha dato l’annuncio su Instagram, svelando sia la data di nascita della sua secondogenita, che il nome della bimba, tenuto segreto fino all’ultimo momento. Cristina Chiabotto mamma bis: è nata Sofia È su Instagram che Cristina Chiabotto ha comunicato di essere diventata mamma per la seconda volta: il 29 giugno infatti ha dato alla luce la piccola Sofia, annunciando il suo arrivo con il primo, dolcissimo scatto della bambina. Una ... Leggi su dilei (Di domenica 3 luglio 2022)è diventata di nuovo: la bellissima ex Miss Italia ha dato alla luce la piccola, condividendo con tutti i suoi fan ladell’arrivo della sua piccola. La showgirl ha dato l’annuncio su, svelando sia la data di nascita della sua secondogenita, che il nome della bimba, tenuto segreto fino all’ultimo momento.bis: è nataÈ sucheha comunicato di essere diventataper la seconda volta: il 29 giugno infatti ha dato alla luce la piccola, annunciando il suo arrivo con il primo, dolcissimo scatto della bambina. Una ...

