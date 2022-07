Bassetti a Ricciardi | c' è il casting di Ballando Il tweet che scatena la rissa dei virologi

(Di domenica 3 luglio 2022) Con il ritorno della pandemia e l'aumento dei contagi di Covid dovuti al diffondersi della variante Omicron 5 tornano alla ribalta, infettivologi ed esperti vari. E come ai vecchi tempi tornano le schermaglie tra i personaggi che gli italiani conoscono ormai da oltre due anni. L'ultima dimostrazione è il botta e risposta al veleno che si è consumato su Twitter tra Matteoe Walter. Alla base dello scontro le critiche del primario di Malattie infettive del San Martino di Genova nei confronti di un luminare, ma di un altro campo. Parliamo del premio Nobel Giorgio Parisi, fisico, che in una intervista all'Ansa aveva bollato come "assurda" la scelta di ridurre l'obbligo della mascherina' visto l'aumento dei contagi in queste settimane.aveva commentato le parole di Parisi ...

Pubblicità

muscas_maurizio : RT @dacicus22: Se lei è stata radiata per campagna di odio contro colleghi allora che vengano radiati anche i medici #Sileri , #Pregliasco… - tempoweb : #Bassetti a #Ricciardi: c'è il casting di #BallandoConLeStelle... Il tweet che scatena la rissa dei virologi #covid… - montwolf : RT @madforfree: Volano stracci nella cosiddetta comunità scientifica.Bassetti attacca Galli; il Nobel Parisi attacca il governo; Bassetti a… - franci1270 : RT @madforfree: Volano stracci nella cosiddetta comunità scientifica.Bassetti attacca Galli; il Nobel Parisi attacca il governo; Bassetti a… - magi149 : RT @SmordiRita: Vi notifico che sul fronte COVID volano stracci tra #BASSETTI e #RICCIARDI e voi cattivoni li state trascurando ????Li vogl… -

... rischio lockdown in autunno Di recente, Matteoha parlato di un possibile lockdown a ... Secondo Walterdell'Università Cattolica di Roma, però, lasciare circolare il virus ...Secondo Walter, ordinario di Igiene e Medicina preventiva della Cattolica di Roma e ... Di altra idea. Per il primario con le restrizioni 'la situazione sarebbe stata identica e non ...In Italia auemntano le ospedalizzazioni: 7 in più le terapie intensive (ieri +2), che sono complessivamente 234, con 22 ingressi giornalieri ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...