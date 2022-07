Basket: Italia, i 12 scelti da Pozzecco per la sfida all’Olanda. Confronto importante per le qualificazioni ai Mondiali 2023 (Di domenica 3 luglio 2022) Gianmarco Pozzecco ha definito le sue scelte, che si traducono nei 12 giocatori per la sua prima partita ufficiale da allenatore della Nazionale Italiana. E sarà subito gara importante, con l’Olanda (domani, ore 19:30) per l’ultimo Confronto della prima fase delle qualificazioni ai Mondiali del 2023 (gruppo H). Questi i portacolori azzurri che cercheranno la vittoria, importante perché darebbe il primo posto nel raggruppamento e due punti in più nella seconda fase (in cui l’Italia si incrocerà con il girone G di Spagna, Ucraina e Georgia): #00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia) #0 Marco Spissu (1995, 184, P, UNICS Kazan – Russia) #6 Paul Biligha (1990, 200, C, AX Armani Exchange Milano) #7 Stefano Tonut (1993, 194, G, ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) Gianmarcoha definito le sue scelte, che si traducono nei 12 giocatori per la sua prima partita ufficiale da allenatore della Nazionalena. E sarà subito gara, con l’Olanda (domani, ore 19:30) per l’ultimodella prima fase delleaidel(gruppo H). Questi i portacolori azzurri che cercheranno la vittoria,perché darebbe il primo posto nel raggruppamento e due punti in più nella seconda fase (in cui l’si incrocerà con il girone G di Spagna, Ucraina e Georgia): #00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia) #0 Marco Spissu (1995, 184, P, UNICS Kazan – Russia) #6 Paul Biligha (1990, 200, C, AX Armani Exchange Milano) #7 Stefano Tonut (1993, 194, G, ...

