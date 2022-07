Basket: Italia, domani con l’Olanda è obbligatorio vincere (Di domenica 3 luglio 2022) domani vivremo il primo impegno ufficiale per Gianmarco Pozzecco sulla panchina dell’Italia, quando gli azzurri saranno impegnati ad Almere contro l’Olanda nell’ultimo match della prima fase di qualificazione alla FIBA World Cup 2023. E per il Poz l’inizio è già uno di quelli dove si può solo vincere. Il girone H, infatti, vede già qualificate alla prossima fase Italia, Islanda e Paesi Bassi (grazie all’esclusione della Russia), che si scontreranno contro le qualificate del girone G, cioè Spagna, Ucraina e Georgia. Le squadre, giova ricordarlo, porteranno parte dei punti conquistati nella prima fase con loro e per questo per gli azzurri sarà fondamentale vincere domani. Attualmente, infatti, l’Islanda è prima con 3 vinte e 1 persa, l’Italia segue con ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022)vivremo il primo impegno ufficiale per Gianmarco Pozzecco sulla panchina dell’, quando gli azzurri saranno impegnati ad Almere contronell’ultimo match della prima fase di qualificazione alla FIBA World Cup 2023. E per il Poz l’inizio è già uno di quelli dove si può solo. Il girone H, infatti, vede già qualificate alla prossima fase, Islanda e Paesi Bassi (grazie all’esclusione della Russia), che si scontreranno contro le qualificate del girone G, cioè Spagna, Ucraina e Georgia. Le squadre, giova ricordarlo, porteranno parte dei punti conquistati nella prima fase con loro e per questo per gli azzurri sarà fondamentale. Attualmente, infatti, l’Islanda è prima con 3 vinte e 1 persa, l’segue con ...

