Barù scatenato in diretta: “Fatti i ca**i tuoi!”, spettacolo orrendo [VIDEO] (Di domenica 3 luglio 2022) Nelle ultime ore Barù si è scatenato ed é esploso in diretta. Che cosa ha combinato l’ex concorrente del GF Vip? Barù Gaetani (Instagram screenshot)Barù Gaetani fa ancora parlare tantissimo di sé e nelle ultime ore ne parlano tutti male, cos’è successo? Vediamo insieme cosa si é scatenato nelle ultime ore. Barù é l’ex gieffino che appena uscito fuori dalla casa del GF Vip ha realizzato il suo sogno. Il rampollo ha aperto il suo ristorante sui navigli di Milano Braci by Barù. Complice la sua grandissima popolarità e senz’altro le ottime grigliate, l’ex gieffino sta riscuotendo un enorme successo e sembrano già molto lontani i tempi in cui cucinava a Cinecittà. Eppure é proprio grazie a quella cucina, alle coccole sul divano e agli sguardi durante una ... Leggi su specialmag (Di domenica 3 luglio 2022) Nelle ultime oresi èed é esploso in. Che cosa ha combinato l’ex concorrente del GF Vip?Gaetani (Instagram screenshot)Gaetani fa ancora parlare tantissimo di sé e nelle ultime ore ne parlano tutti male, cos’è successo? Vediamo insieme cosa si énelle ultime ore.é l’ex gieffino che appena uscito fuori dalla casa del GF Vip ha realizzato il suo sogno. Il rampollo ha aperto il suo ristorante sui navigli di Milano Braci by. Complice la sua grandissima popolarità e senz’altro le ottime grigliate, l’ex gieffino sta riscuotendo un enorme successo e sembrano già molto lontani i tempi in cui cucinava a Cinecittà. Eppure é proprio grazie a quella cucina, alle coccole sul divano e agli sguardi durante una ...

Pubblicità

FarYessa : @Trombiculado @Sofia542147561 @scherzogeniale @improprealavie Ho avuto la prova provata dp la foto con Gianluca. Ap… - ZottiCecilia : @barumiliano Tenute di mano o gesti intimi per adesso con Ludmilla in pubblico non ci saranno mai...Baru sa benissi… - Paola7319 : RT @Soleilcentrica: Barù:In confessionale mi hanno chiesto “ti vedrei insieme a jessica” “siete uguali” Si come no non tromba da 3 anni, n… -

Barù e Jessica: ironiche frecciatine prima del matrimonio di Davide Ecco che succede ... 2022 Carini gli outfit di Jess e Barù per il matrimonio, carini #jeru pic.twitter.com/QnH3cPi3uC aurii (@lostinjeru) July 2, 2022 Ed intanto, proprio la diretta di Barù ha scatenato numerosi ... Delia Duran svela la verità su Jessica e Barù "Sono stati insieme, lui ci ha provato con lei e poi l'ha mollata. Ecco perché" Il triangolo formato con Soleil Sorge ha appassionato moltissimo i telespettatori, ma ha anche scatenato molte polemiche. In un'Italia in cui i tradimenti sono all'ordine del giorno, ancora non si ... ... 2022 Carini gli outfit di Jess eper il matrimonio, carini #jeru pic.twitter.com/QnH3cPi3uC aurii (@lostinjeru) July 2, 2022 Ed intanto, proprio la diretta dihanumerosi ...Il triangolo formato con Soleil Sorge ha appassionato moltissimo i telespettatori, ma ha anchemolte polemiche. In un'Italia in cui i tradimenti sono all'ordine del giorno, ancora non si ...