Barcellona | rivelato lo stipendio di Kessiè | ecco la vera cifra!

(Di domenica 3 luglio 2022) Una lunga attesa dovuta ai problemi economici della società blaugrana, ma ormai ci siamo per l’annuncio di Frankal. Come riporta il Mundo Deportivo, il centrocampista ivoriano sarà annunciato finalmente mercoledì, insieme a Christensen, anche lui svincolato. Milan KessieIl quotidiano spagnolo ha ricordato come l’ex Milan abbia firmato a parametro zero con un contratto quadriennale a 6,5 milioni di euro netti a stagione. In casa, con l’imminente arrivo di, resta così da capire il futuro di Frenkie De Jong, sempre nel mirino del Manchester United. Luca Forte

