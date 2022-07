Barcellona, la società ha chiesto a De Jong di ridursi l’ingaggio (Di domenica 3 luglio 2022) Il Barcellona non vuole vendere De Jong, ma avrebbe chiesto al giocatore di ridursi l’ingaggio per far fronte ai problemi societari Dalla Spagna continuano a rimbalzare le voci riguardo al futuro di De Jong. Il quotidiano As, infatti, ha riportato che il Barcellona avrebbe chiesto al centrocampista olandese di ridursi l’ingaggio. I 16 milioni a stagione sono troppi per i problemi in cui versa attualmente la società spagnola. I blaugrana non vorrebbero vendere il centrocampista, ma il Manchester United resta alla finestra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) Ilnon vuole vendere De, ma avrebbeal giocatore diper far fronte ai problemi societari Dalla Spagna continuano a rimbalzare le voci riguardo al futuro di De. Il quotidiano As, infatti, ha riportato che ilavrebbeal centrocampista olandese di. I 16 milioni a stagione sono troppi per i problemi in cui versa attualmente laspagnola. I blaugrana non vorrebbero vendere il centrocampista, ma il Manchester United resta alla finestra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

