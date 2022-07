Bandai Namco Aces: nasce il nuovo studio fondato dalla collaborazione tra Bandai Namco e ILCA (Di domenica 3 luglio 2022) Bandai Namco Entertainment e ILCA hanno realizzato un nuovo studio chiamato Bandai Namco Aces, quali sorprese ci attendono? Bandai Namco Entertainment Inc. e ILCA Inc. sono liete di annunciare la creazione di una nuova società dal nome Bandai Namco Aces Inc., con sede a Tokyo, Giappone. Bandai Namco Entertainment Inc. ha accresciuto la propria competenza nella produzione grazie a serie iconiche come TEKKEN e ACE COMBAT, mentre ... Leggi su tuttotek (Di domenica 3 luglio 2022)Entertainment ehanno realizzato unchiamato, quali sorprese ci attendono?Entertainment Inc. eInc. sono liete di annunciare la creazione di una nuova società dal nomeInc., con sede a Tokyo, Giappone.Entertainment Inc. ha accresciuto la propria competenza nella produzione grazie a serie iconiche come TEKKEN e ACE COMBAT, mentre ...

