Atalanta, Gasperini: "Ero pronto a lasciare, sono rimasto per i tifosi" (Di domenica 3 luglio 2022) Eppure l'addio è stato vicino al termine dell'ultimo campionato: 'Se sono ancora qui è per il forte legame con la città - spiega l'allenatore alla Gazzetta dello Sport - Durante l'ultima partita con ... Leggi su sport.sky (Di domenica 3 luglio 2022) Eppure l'addio è stato vicino al termine dell'ultimo campionato: 'Seancora qui è per il forte legame con la città - spiega l'allenatore alla Gazzetta dello Sport - Durante l'ultima partita con ...

Pubblicità

marcullo02 : RT @TuttoMercatoWeb: Atalanta, Gasperini: 'Boga acquistato come un campione ma è solo un giocatore individuale' - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Gasperini: «L’Atalanta ha speso, ma non come chiedevo io»: Vigilia dell’inizio della nuova sta… - TuttoMercatoWeb : Atalanta, Gasperini: 'Boga acquistato come un campione ma è solo un giocatore individuale' - CalcioFinanza : #Gasperini: «L'#Atalanta ha speso, ma non come chiedevo io» - alex_asr : @LeBombeDiVlad Te la prendi nel Culo ..Gasperino ..?? #Gasperini #Atalanta #CalcioMercato #SerieA #3luglio #UltimOra -