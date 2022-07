Ascolti TV | Sabato 2 luglio 2022 Bene la replica del Tributo a Ennio Morricone 23 2% | quella di Tú Sí Que Vales 15 9% Il Palio di Siena su La7 7 4%-10 5%

occhio_notizie : Il Volo – Tributo a Ennio Morricone conquista il pubblico di questo sabato sera #ascoltitv #datiauditel - SerieTvserie : Ascolti tv sabato 2 luglio 2022 - fabiofabbretti : Con #IlVolo su Rai 1 il pubblico risponde sempre presente: la replica del tributo a Morricone addirittura al 23.2%… - zazoomblog : Ascolti tv sabato 2 luglio 2022: Il Volo – Tributo a Ennio Morricone Tu si que vales Transformers 3 dati Auditel e… - CorriereCitta : #AscoltiTv sabato 2 luglio 2022: Il Volo - Tributo a Ennio Morricone, Tu si que vales, Transformers 3, dati Auditel… -

Tvblog

L'evento di Tim Summer Hits in scena a Rimini venerdì 1 luglio e2 luglio è inserito nell'...De Martino incoronati dal pubblico La prima puntata del Tim Summer Hits ha registrato ottimi. ...È una delle trasmissioni storiche del panorama Rai, che da sempre registracostantemente elevati con essa e che ha basato il successo di diversi palinsesti, ... nelle giornate dele della ... Ascolti tv sabato 2 luglio 2022 ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 2 luglio 2022 Su Rai 1 è andata in onda la replica de Il Volo – Tributo a Ennio Morricone. Su Rai 2 Inganno letale. Su Rai ...Ascolti Tv sabato 2 luglio 2022. Come di consueto vediamo chi si è aggiudicato la sfida degli ascolti televisivi della prima serata di ieri. Siete curiosi di sapere chi ha vinto la “gara” degli ascolt ...