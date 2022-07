Ascolti tv 2 luglio, il concerto - tributo de 'Il Volo' sbaraglia la concorrenza con il 23,2% di share (Di domenica 3 luglio 2022) ...La7: il Palio di Siena e Siena - Il Palio delle Contrade hanno tenuto incollato davanti al piccolo schermo rispettivamente 615.000 spettatori (7,4% share) e 1.230.000 spettatori (10,5% share). Il Tg ... Leggi su notizie (Di domenica 3 luglio 2022) ...La7: il Palio di Siena e Siena - Il Palio delle Contrade hanno tenuto incollato davanti al piccolo schermo rispettivamente 615.000 spettatori (7,4%) e 1.230.000 spettatori (10,5%). Il Tg ...

