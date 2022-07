Angelus, il Papa: l’importanza della missione evangelica (Di domenica 3 luglio 2022) La missione alla quale Gesù ci invita è come quella degli Apostoli: andare ed evangelizzare. Il Santo Padre ci aiuta a comprendere come possiamo portare la Parola di Dio al prossimo, senza però avere manie di protagonismo. Stare con i fratelli, camminare con loro e rispettarsi: queste sono alcune delle “regole” che Francesco ci aiuta L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 3 luglio 2022) Laalla quale Gesù ci invita è come quella degli Apostoli: andare ed evangelizzare. Il Santo Padre ci aiuta a comprendere come possiamo portare la Parola di Dio al prossimo, senza però avere manie di protagonismo. Stare con i fratelli, camminare con loro e rispettarsi: queste sono alcune delle “regole” che Francesco ci aiuta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

Avvenire_Nei : Il Papa: folle guerra, preghiamo senza stancarci per la pace - Pasquino70 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | 'Il mondo ha bisogno di pace: non una pace basata sull'equilibrio degli armamenti, sulla paura reciproca, no, q… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Il mondo ha bisogno di pace: non una pace basata sull'equilibrio degli armamenti, sulla paura reciproca,… - CiaoKarol : Papa Francesco all'Angelus: se non c’è fraternità, la missione evangelica non avanza ? Le parole all'Angelus e per… - daniele19921 : RT @KattInForma: ???? BOLLETTINO SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE Le parole del Papa alla recita dell’Angelus -