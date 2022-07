Anche Speranza vuole il nuovo Ulivo: l'accozzaglia di partiti "per battere la destra" (Di domenica 3 luglio 2022) Il ministro della Salute chiama a raccolta il centrosinistra ma scarica il barile a Letta: "Tocca al Pd, deve essere il perno fondamentale dell'alternativa alla destra" Leggi su ilgiornale (Di domenica 3 luglio 2022) Il ministro della Salute chiama a raccolta il centrosinistra ma scarica il barile a Letta: "Tocca al Pd, deve essere il perno fondamentale dell'alternativa alla

Pubblicità

il_pucciarelli : Povero Calenda, era scappato dal gruppo socialista per sfuggire ai 5 Stelle (che poi non ci sono mai entrati), ora… - AvinoLoredana : RT @fortnardelli: La Russia di Putin, la fenice rinata dalle sue ceneri, è l'unica superpotenza in grado di far deragliare il treno che sta… - framurolo : RT @f_giambrone: Anche stasera a #Caracalla il #muro di Damiano #Michieletto per #Mass di #Bernstein ci ricorderà quanti muri dividono oggi… - lord_john56 : RT @fortnardelli: La Russia di Putin, la fenice rinata dalle sue ceneri, è l'unica superpotenza in grado di far deragliare il treno che sta… - Anna54010878 : RT @fortnardelli: La Russia di Putin, la fenice rinata dalle sue ceneri, è l'unica superpotenza in grado di far deragliare il treno che sta… -