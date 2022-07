Amici 22, possibile sostituzione di Maria De Filippi, ecco che succederà da settembre nella scuola del talent (Di domenica 3 luglio 2022) Amici, la trasmissione più amata e seguita dai giovani, come sappiamo bene è una creatura di Maria De Filippi. Il talent di punta della tv italiana è nato nel 2001, e dopo vent’anni resta ancora saldamente ancorato ai palinsesti di Mediaset. A tenere il timone l’intramontabile e amatissima Maria, sulla cui presenza questa stagione stanno L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 3 luglio 2022), la trasmissione più amata e seguita dai giovani, come sappiamo bene è una creatura diDe. Ildi punta della tv italiana è nato nel 2001, e dopo vent’anni resta ancora saldamente ancorato ai palinsesti di Mediaset. A tenere il timone l’intramontabile e amatissima, sulla cui presenza questa stagione stanno L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Pubblicità

teatrolafenice : ?? «Impara tutto ciò che ti è possibile dagli errori degli altri. Non avrai tempo a sufficienza per farli tutti» (A… - DarkLadyMouse : @gattopardopievi Socializzare in sicurezza vorrebbe dire evitare eventi affollati (e io ho proprio bisogno di stare… - FabrizioRocca24 : JON VOIGHT: IL PRESIDENTE BIDEN DEVE ESSERE SOTTOPOSTO AD IMPEACHMENT 'Miei cari amici, siamo tutti rattristati… - juventinovero16 : ma possibile che come strategia siete peggio di un gruppo di amici ubriachi? @ScuderiaFerrari #SilverstoneGP - famaluca80 : @Stefanialove_of Stefania, ma gli amici stretti dove sono? Possibile che non ci sia qualcuno vicino a te che ti pos… -