Almeno 5 persone sono morte a causa del crollo di una porzione di ghiacciaio nella Marmolada | il più alto gruppo montuoso delle Dolomiti

(Di domenica 3 luglio 2022) Domenica è crollata unadisulla, il più: per ora ci5 morti e 8 feriti, di cui due in gravi condizioni, dice il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica (SUEM)

Pubblicità

ilpost : Almeno 5 persone sono morte a causa del crollo di una porzione di ghiacciaio nella Marmolada, il più alto gruppo mo… - enzomazza : L'Onu 'incastra' il Cremlino: accertati stupri e più di 4mila civili trucidati La Missione di monitoraggio delle N… - MSF_ITALIA : ??Al momento sulla #GeoBarents ci sono 71 sopravvissuti ma almeno 30 persone risultano disperse, tra loro 5 donne e… - Divino_2 : RT @repubblica: Crollo del seracco sulla Marmolada: almeno 6 morti e 8 feriti, una decina di persone disperse - Marc0_0_0 : RT @ilpost: Almeno 5 persone sono morte a causa del crollo di una porzione di ghiacciaio nella Marmolada, il più alto gruppo montuoso delle… -

15sono rimaste coinvolte nell'incidente sulla Marmolada, a Pian dei Fiacconi, dove un distacco di roccia ha provocato l'apertura di un crepaccio sul ghiacciaio, risultano una ...Secondo i dati del bollettino regionale, lein terapia intensiva sono 33, rispetto alle 25 ... Se pensiamo a una stima dei casi reali, è probabile che oggiil 5% degli italiani sia ...Molto spesso si tratta di esagerazioni, perché in verità magari in quelle circostanze c'erano state almeno trecento persone. Ricordo però una data a Gallarate in cui effettivamente avevamo ...Almeno sette feriti sono stati ricoverati negli ospedali di Trento, Bolzano, Belluno e Treviso. Uno sarebbe in condizioni critiche. Ma in quella zona al momento dell’incidente c’erano una quindicina ...