Allarme conto corrente, attenzione alla nuova regola: si rischiano 15mila euro di multa (Di domenica 3 luglio 2022) Dal primo luglio 2022 c’è stato un nuovo inasprimento delle regole sull’uso del contante. Queste misure sono destinate ad ostacolare l’evasione fiscale. Tutto questo potrebbe portare a nuove limitazioni legate anche all’uso dei bancomat. Di fatto, i limiti coinvolgono in modo indiretto i conto correnti e i prelevamenti al bancomat, e sono destinati a costringere i cittadini a rispettare il regime degli acquisti tracciabili, quindi effettuati con moneta elettronica. Vediamo nel dettaglio che cosa sta accadendo in Italia.



Tutto questo serve per ostacolare l'evasione fiscale, infatti la correlazione tra la riduzione del contante in circolazione e il maggior utilizzo di pagamenti tracciabili conduce più rapidamente di quanto non avvenga attualmente alla individuazione di redditi "extra", ovvero di redditi in nero, non riportati nelle dichiarazioni ...

