"Adriana Volpe? Ormai è fuori dalla tv", l'opinionista massacrata così, l'ex amica Sonia Bruganelli intanto... (Di domenica 3 luglio 2022) Adriana Volpe, dopo essere stata opinionista del Grande Fratello Vip 6 in coppia con Sonia Bruganelli è stata sostituita. Sembra che per lei non ci sia più posto in televisione, soprattutto dopo che la Bruganelli ha rivelato di essere di nuovo opinionista nel reality. Adriana Volpe è apparsa per la prima volta sul piccolo schermo come concorrente al programma di Mike Bongiorno La Ruota della Fortuna. Poi è diventata valletta nel programma di Fabrizio Frizzi Scommettiamo che? Continua la sua carriera come attrice in alcuni film ed in seguito comincia a condurre alcune trasmissioni su TMC 2. Nel 1999 prende parte alla trasmissione Mezzogiorno in famiglia. Dal 2009 al 2017 conduce insieme a Giancarlo Magalli il programma storico di Miche ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 3 luglio 2022), dopo essere statadel Grande Fratello Vip 6 in coppia conè stata sostituita. Sembra che per lei non ci sia più posto in televisione, soprattutto dopo che laha rivelato di essere di nuovonel reality.è apparsa per la prima volta sul piccolo schermo come concorrente al programma di Mike Bongiorno La Ruota della Fortuna. Poi è diventata valletta nel programma di Fabrizio Frizzi Scommettiamo che? Continua la sua carriera come attrice in alcuni film ed in seguito comincia a condurre alcune trasmissioni su TMC 2. Nel 1999 prende parte alla trasmissione Mezzogiorno in famiglia. Dal 2009 al 2017 conduce insieme a Giancarlo Magalli il programma storico di Miche ...

Pubblicità

esauribile : @1000voci adriana volpe metti però - nancy27453615 : RT @Mary58607884: @GrandeFratello @SBruganelli Poi Sonia non è neanche coerente l'anno scorso ha dichiarato che mai più avrebbe fatto l'opi… - 03TrashAddicted : @edosenzaemoji Io necessito queste coppie di opinionisti Antonella Elia & Valeria Marini Tommaso Zorzi & Dayane Mel… - Niki734 : @lunatica_laluna Diciamo che un'ottima opinionista ' giudica' senza farsi influenzare da presentato e autori per qu… - Mary58607884 : @GrandeFratello @SBruganelli Poi Sonia non è neanche coerente l'anno scorso ha dichiarato che mai più avrebbe fatto… -