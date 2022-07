Addio contanti, cosa cambia da luglio: tutti i dettagli (Di domenica 3 luglio 2022) Dal mese di luglio saranno meno i contanti in circolazione visto che il Governo è sempre più deciso ad optare per il bancomat Novità in arrivo per i cittadini italiani che da luglio dovranno fare i conti con un cambiamento epocale: il Governo starebbe optando per l’eliminazione definitiva dei contanti. Il motivo è semplice e riguarda l’evasione fiscale, infatti le banconote sono il veicolo maggiore attraverso cui essa avviene. Già da tempo ci sono delle limitazioni, ma a partire da questo mese entreranno in vigore altre regole che non bisogno sottovalutare soprattutto per le conseguenze. Addio contanti, le nuove regole Carte di credito (Pixabay)La prima cosa da sapere è che chiunque paghi in contanti dai €2000 in su rischia una pesante ... Leggi su esclusiva (Di domenica 3 luglio 2022) Dal mese disaranno meno iin circolazione visto che il Governo è sempre più deciso ad optare per il bancomat Novità in arrivo per i cittadini italiani che dadovranno fare i conti con unmento epocale: il Governo starebbe optando per l’eliminazione definitiva dei. Il motivo è semplice e riguarda l’evasione fiscale, infatti le banconote sono il veicolo maggiore attraverso cui essa avviene. Già da tempo ci sono delle limitazioni, ma a partire da questo mese entreranno in vigore altre regole che non bisogno sottovalutare soprattutto per le conseguenze., le nuove regole Carte di credito (Pixabay)La primada sapere è che chiunque paghi indai €2000 in su rischia una pesante ...

