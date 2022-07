Aborto Usa | il Texas ripristina una legge del 1925 che lo vieta e punisce chi lo pratica

(Di domenica 3 luglio 2022) La Corte suprema delha autorizzato l’entrata in vigore di unadelchel’chi locon il carcere, ribaltando la sentenza di una corte inferiore che l’aveva bloccata temporaneamente. Lo ha annunciato il controverso attorney general Ken Paxton. La – non ci facciamo problemi a definirla vergognosa –non era più stata applicata dopo la sentenza Roe v. Wade con cui nel 1973 la Corte Suprema aveva legalizzato l’. Agenti di polizia davanti alla Corte Suprema a WashingtonIl 24 giugno scorso la stessa giuria ha deciso di abrogare la decisione che aveva consentito (in base al principio del giusto processo stabilito nel XIV emendamento) a fissare un principio basilare in termini di libertà ...

Pubblicità

petergomezblog : Usa, la corte suprema del Texas ripristina una legge del 1925 che vieta l’aborto e lo punisce con il carcere… - amnestyitalia : #Aborto: lunedì 4 luglio a Roma la nostra protesta nei pressi dell’ambasciata degli Usa - marcocappato : Se la sinistra italiana usasse la stessa energia spesa oggi nelle dichiarazioni sull'aborto negli USA per battersi… - Marteensis : RT @cosipegioco: Tw: stupro Ho letto un articolo su una bambina di 10 anni violentata a cui viene negato l'aborto negli USA. Andando a leg… - Laurusthequeen : RT @cosipegioco: Tw: stupro Ho letto un articolo su una bambina di 10 anni violentata a cui viene negato l'aborto negli USA. Andando a leg… -

Mondo, la parabola del diritto all', spiegata attraverso le sentenze Vitalba Azzollini giurista Lo stesso giorno, in prima pagina, Avvenire si è interrogato sulle conseguenze politiche ...La pasionaria Alexandria Ocasio - Cortez invoca le liste di proscrizione: "Andate via dal partito". Ma esplode la rivolta. Non si ferma la campagna d'odio contro le chiese e i centri di assistenza nel ...Se la democrazia diventa la mera somma di interessi e di desideri contrapposti, in cui ognuno fa legge da sé oppure prova a imporre la sua visione etica e religiosa a tutti gli altri, le società democ ...Dopo la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha rovesciato la sentenza Rae vs Wade del 1973, riportando I’autodeterminazione delle donne ...