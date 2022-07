“Aborto, il diritto conteso”, lo speciale di Sky TG24 fa il punto sulla normativa italiana (Di domenica 3 luglio 2022) Dopo la sentenza della Corte Suprema Usa sull’Aborto, Sky TG24 fa il punto sulla normativa italiana con lo speciale dal titolo “Aborto, il diritto conteso” (GUARDA LO speciale DI SKY TG24). Il 22 maggio del 1978, dopo un lungo e controverso percorso, venne pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 194 che regolamenta l'Aborto, fino ad allora considerato un reato. Un cambiamento epocale per i diritti e la salute delle donne, una legge che ebbe come conseguenza anche quella di mettere fine alle pratiche clandestine (VIDEO). Leggi su tg24.sky (Di domenica 3 luglio 2022) Dopo la sentenza della Corte Suprema Usa sull’, Skyfa ilcon lodal titolo “, il” (GUARDA LODI SKY). Il 22 maggio del 1978, dopo un lungo e controverso percorso, venne pubblicataGazzetta Ufficiale la legge 194 che regolamenta l', fino ad allora considerato un reato. Un cambiamento epocale per i diritti e la salute delle donne, una legge che ebbe come conseguenza anche quella di mettere fine alle pratiche clandestine (VIDEO).

