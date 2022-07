«A rischio contagio anche i guariti di un mese fa», l’avvertimento dell’infettivologo Cauda: verso la nuova ondata estiva (Di domenica 3 luglio 2022) In estate una nuova ondata di contagi di Coronavirus sembra ormai inevitabile secondo gli esperti, a cominciare dal Nobel Giorgio Parisi che avverte sul rischio di ritrovarci in una nuova emergenza sul fronte dei ricoveri, dopo l’addio di fatto deciso dal governo delle mascherine in quasi tutti i luoghi al chiuso. «Ci troviamo in una situazione seria – ha detto all’Ansa Parisi – nella quale i casi raddoppiano in poco più di dieci giorni e cominciano ad avere effetti anche sui ricoveri, che fra 10 giorni potranno superare i 10.000 nei reparti ordinari, mentre gli ingressi nelle terapie intensive sono raddoppiati rispetto a un mese fa». E il rischio aumenta soprattutto alla luce delle reinfezioni sempre più frequenti, che secondo l’infettivologo del Policlinico Gemelli ... Leggi su open.online (Di domenica 3 luglio 2022) In estate unadi contagi di Coronavirus sembra ormai inevitabile secondo gli esperti, a cominciare dal Nobel Giorgio Parisi che avverte suldi ritrovarci in unaemergenza sul fronte dei ricoveri, dopo l’addio di fatto deciso dal governo delle mascherine in quasi tutti i luoghi al chiuso. «Ci troviamo in una situazione seria – ha detto all’Ansa Parisi – nella quale i casi raddoppiano in poco più di dieci giorni e cominciano ad avere effettisui ricoveri, che fra 10 giorni potranno superare i 10.000 nei reparti ordinari, mentre gli ingressi nelle terapie intensive sono raddoppiati rispetto a unfa». E ilaumenta soprattutto alla luce delle reinfezioni sempre più frequenti, che secondo l’infettivologo del Policlinico Gemelli ...

ereike05 : «A rischio contagio anche i guariti di un mese fa», l’avvertimento dell’infettivologo Cauda: verso la nuova ondata… - Bibox68Fabrizio : @LaVeritaWeb @petunianelsole Ancora non si capisce la differenza fra rischio contagio e rischio malattia severa. Serve disegnino?? - casino90210 : @Pasqua581 @RitaamariaB ?? me neanche lo ha preso! Per cui come vedi 2 soggetti a rischio non vaccinati una io l'ho… - lentefesb : C'è un tale rischio di contagio che gli animalisti sono preoccupati che i cavalli muoiano di covid #paliodisiena - alesca111 : @rinoraf74 @Agenzia_Ansa buongiorno, i vaccini servono a ridurre le forme gravi della malattia, i decessi e le ospe… -