A Cosenza Domenica è stata uccisa da suo marito: forze dell’ordine allertate solo tre giorni dopo (Di domenica 3 luglio 2022) Un’altra storia di violenza, un’altra storia di femminicidio inaugura questa mattina di cronaca nera. Le ultime notizie arrivano dalla Calabria dove una donna è stata uccisa da suo marito. Era un’insegnante in pensione, Domenica Caligiuri. Aveva 71 anni, ed è stata uccisa a coltellate nella sua casa di Mandatoriccio, nel Cosentino. Il marito, secondo quanto si legge oggi su tutti i media che stanno seguendo la notizia, dalla provincia di Cosenza al resto di Italia, avrebbe confessato l’omicidio. La cosa più angosciante di questa vicenda è che probabilmente l’uomo, ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine, solo dopo tre giorni l’omicidio della moglie. Per tre ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 3 luglio 2022) Un’altra storia di violenza, un’altra storia di femminicidio inaugura questa mattina di cronaca nera. Le ultime notizie arrivano dalla Calabria dove una donna èda suo. Era un’insegnante in pensione,Caligiuri. Aveva 71 anni, ed èa coltellate nella sua casa di Mandatoriccio, nel Cosentino. Il, secondo quanto si legge oggi su tutti i media che stanno seguendo la notizia, dalla provincia dial resto di Italia, avrebbe confessato l’omicidio. La cosa più angosciante di questa vicenda è che probabilmente l’uomo, ha chiesto aiuto alletrel’omicidio della moglie. Per tre ...

