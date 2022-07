A Bergamo e provincia mancano 105 medici di base: aperto il bando della Regione (Di domenica 3 luglio 2022) Regione Lombardia ha pubblicato un bando per il reclutamento di medici di Assistenza Primaria (MAP), Pediatri di Libera Scelta (PLS) e medici di Continuità Assistenziale (CA), per sostituire i professionisti che hanno cessato l’attività e coprire gli ambiti carenti e gli incarichi vacanti nelle ATS regionali. I posti da assegnare per Bergamo e provincia sono 105. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15 luglio 2022. Possono partecipare tutti i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale e i pediatri in possesso del diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.. La possibilità di iscriversi è estesa ai ... Leggi su bergamonews (Di domenica 3 luglio 2022)Lombardia ha pubblicato unper il reclutamento didi Assistenza Primaria (MAP), Pediatri di Libera Scelta (PLS) edi Continuità Assistenziale (CA), per sostituire i professionisti che hanno cessato l’attività e coprire gli ambiti carenti e gli incarichi vacanti nelle ATS regionali. I posti da assegnare persono 105. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15 luglio 2022. Possono partecipare tutti iin possesso del titolo di formazione specifica inna generale e i pediatri in possesso del diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensitabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.. La possibilità di iscriversi è estesa ai ...

