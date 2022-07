(Di domenica 3 luglio 2022) Ricorderanno per sempre la loro vacanza in Italia, ma non solo per le bellezze naturali e archeologiche. Di sicuro rammenteranno i momenti di terrore vissuti all’interno dell’ascensoreferroviaria di Tivoli, dove sono rimasteper circastatunitensi e messicane intrappolate E’ stato un incubo, quello vissuto da cinque, di nazionalità messicana e statunitense, rimaste intrappolate all’interno dell’ascensore che collega le banchine dei binari con il sottopassaggio pedonale. Dalle ore 17:00 circa di oggi pomeriggio, le malcapitate sono rimaste prigioniere per circanon senza problemi, causa il gran caldogiornata. Il salvataggio Fortunatamente sul posto é intervenuta una pattuglia del vicino ...

Pubblicità

CorriereCitta : 5 turiste restano chiuse nell’ascensore della stazione: salvate dopo un’ora -

Trapani Sì

Roma, le violenze sullein centro Le insidie per lea Roma riguardano anche gli ... L'attuazione del piano, però, finora è andata parecchio a rilento e molte aree della Capitale......la prima volta che le strade attorno alla stazione Termini si sono rivelate trappole per le... Ma molte zoneancora scoperte. Nel frattempo le ambasciate e i tour operator, americani e ... Marettimo, turista morto nel corso di un’escursione Ricorderanno per sempre la loro vacanza in Italia, ma non solo per le bellezze naturali e archeologiche. Di sicuro rammenteranno i momenti di terrore vissuti all’interno dell’ascensore della stazione ...Gli addetti della categoria incroceranno le braccia il 5 e il 6 luglio per protestare contro una 'riforma del settore che si basa solo su logiche economiche - dice Claudio Bontempi, di Cna Piemonte -, ...