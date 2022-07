10 isole che non puoi perderti quest’estate senza uscire dall’ Europa

(Di domenica 3 luglio 2022) L’estate è arrivata. E con essa arrivano i dubbi su quali luoghi visitare, che tipo di programmi organizzare e come bilanciare le vacanze in modo da potersi riposareavere la sensazione di aver sprecato il proprio tempo. Tenendo conto di questo equilibrio, Civitatis ha stilato una lista delle migliorieuropee dove perdersi in questi mesi e ricaricarsi con paesaggi degni di Instagram, acque cristalline e tanto divertimento. Il problema sarà da quale iniziare. Porto Santo, Portogallo L’arcipelago di Madeira è composto dalledi Porto Santo, Madeira e da alcuni isolotti di minore importanza turistica. La prima, con 43 chilometri di costa, è considerata da molti la migliore d’. Pur essendo molto simile nei suoi contrasti alla più grande delleportoghesi, Porto Santo vince ...

Pubblicità

... anche se si manterranno al di sopra dei +35°C, mentre sulle zone interne del sud edMaggiori ... CONTINUA A LEGGERE Temperature in calo localmente anche di°C da giovedì Il passaggio dell'...La riduzione terminerà alluglio nell'ambito della 'turnazione' col Naviglio Villoresi che il ... Per avere un'idea delle temperature di questi giorni, basti pensare che nelleMaggiori, si ...Una nuova ondata di caldo sta “avvolgendo” il nostro Paese, raggiunto dall’ennesima risalita dell’anticiclone nord Africano verso il Mediterraneo centrale. Attualmente le temperature raggiungono i +36 ...Ecco quali sono le spiagge premiate con le Bandiere Verdi in Campania 2022: le migliori spiagge per bambini e famiglie, tutte le informazioni ...