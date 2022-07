Yari Carrisi si scatena contro il padre Al Bano | il motivo è l’eredità

(Di sabato 2 luglio 2022)siAl, il: aumenta la tensione tra i due? Ecco le voci riportate a riguardo. Da diverso tempo ormai alcune testate parlano di un rapporto non proprio idilliaco fra Al, cantante che conosciamo tutti, e suo figlio; nato nel ’73 dal matrimonio tra Ale Romina,Marco ha inizialmente collaborato al fianco del, per poi collaborare anche con altri importanti volti della musica nelle vesti di scrittore. Nuove tensioni trae figlio? Le voci a riguardo.L’uomo, al momento, si è comunque dedicato ai viaggi, tanto che si è trasferito in India; il rapporto col papà sembra non essere ...

Pubblicità

il Democratico

Quella tra Romina Power e Albanoè stata una delle storie d'amore più chiacchierate del ... Sicuramente nella loro riappacificazione hanno contribuito gli amati figli:, Romina Junior e ..., non solo ha confidato a Mara Venier di non chiamare 'papà' il genitore. Un altro gesto eclatante del giovane sarebbe stato quello di postare una foto di tutti i, con tanto di discalia !... Yari Carrisi contro Albano: non doveva farlo | Abbandonato completamente In tutti questi anni abbiamo visto Albano Carrisi indossare sempre il cappello bianco. Ma sapere il motivo perché non se ne separa maiSi rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...