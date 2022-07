Wimbledon 2022, Nadal batte Sonego e va agli ottavi (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – Rafa Nadal batte Lorenzo Sonego nel terzo turno del singolare maschile di Wimbledon 2022. Lo spagnolo, numero 2 del tabellone, supera l’azzurro (27 del seeding) per 6-1, 6-2, 6-4 in 2h04?. Il match non ha storia nei primi 2 parziali e si accende solo nella terza frazione. Sul 4-4, Sonego subisce il break che consente a Nadal di allungare. L’iberico chiude al primo match point e vola agli ottavi, dove affronterà l’olandese Botic van de Zandschulp. Nella giornata spica il successo di Nick Kyrgios contro Stefanos Tsitsipas. L’australiano batte il greco, numero 4 del tabellone, dopo una battaglia di 3h17? per 6-7 (2-7), 6-4, 6-3, 7-6 (9-7). Kyrgios ora affronta il ventenne statunitense ... Leggi su ildenaro (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – RafaLorenzonel terzo turno del singolare maschile di. Lo spagnolo, numero 2 del tabellone, supera l’azzurro (27 del seeding) per 6-1, 6-2, 6-4 in 2h04?. Il match non ha storia nei primi 2 parziali e si accende solo nella terza frazione. Sul 4-4,subisce il break che consente adi allungare. L’iberico chiude al primo match point e vola, dove affronterà l’olandese Botic van de Zandschulp. Nella giornata spica il successo di Nick Kyrgios contro Stefanos Tsitsipas. L’australianoil greco, numero 4 del tabellone, dopo una batta di 3h17? per 6-7 (2-7), 6-4, 6-3, 7-6 (9-7). Kyrgios ora affronta il ventenne statunitense ...

