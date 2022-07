WhatsApp: la funzione che tutti aspettavano, escludi contatto (Di sabato 2 luglio 2022) WhatsApp, arriva la funzione che tutti aspettavano da molto tempo: quella che permette di escludere il contatto. Continuano ad arrivare novità per l’utilizzatissima app di messaggistica, che ormai da diversi anni domina le nostre vite; che sia per lavoro o per la vita privata, le nostre conversazioni virtuali passano in larga parte da WhatsApp. L’app, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 2 luglio 2022), arriva lacheda molto tempo: quella che permette di escludere il. Continuano ad arrivare novità per l’utilizzatissima app di messaggistica, che ormai da diversi anni domina le nostre vite; che sia per lavoro o per la vita privata, le nostre conversazioni virtuali passano in larga parte da. L’app, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

infoitscienza : Cosa c’entrano gli avatar con WhatsApp? La nuova funzione segreta - zazoomblog : Cosa c’entrano gli avatar con WhatsApp? La nuova funzione segreta - #c’entrano #avatar #WhatsApp? #nuova - zazoomblog : Funzione ufficiale per nascondere l’online WhatsApp in test anteprima funzione - #Funzione #ufficiale #nascondere - Lillylabionda : RT @jacko_cecilia: Volevo dire a #WhatsApp che non m'interessa mandare messaggi effimeri voglio invece la funzione 'riassunto 'dei gruppi.… - infoitscienza : Whatsapp, nuova funzione: parla al posto tuo -