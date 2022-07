Volley, VNL femminile 2022: la Turchia supera il Giappone, bene la Serbia di Santarelli (Di sabato 2 luglio 2022) Vittorie per gli allenatori italiani nella notte italiana nella Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Nella sfida valevole per la pool di Calgary (Canada) della Week 3, la Turchia di Giovanni Guidetti supera il Giappone 3-1 (25-20, 25-15, 18-25, 25-22) e conquista la settima vittoria nel torneo, trascinata soprattutto dai 18 punti di Hande Baladin e dai 16 di Zehra Gunes. Non bastano invece i 19 punti di Mayu Ishikawa al Giappone, che incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo essere rimasta imbattuta per due settimane. Successo in quattro set anche per la Serbia di Daniele Santarelli, che batte 3-1 (25-20, 25-14, 20-25, 25-22) le padrone di casa del Canada. Strepitosa la prestazione della capitana serba Ana Bjelica, autrice ... Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Vittorie per gli allenatori italiani nella notte italiana nellaNations League (VNL). Nella sfida valevole per la pool di Calgary (Canada) della Week 3, ladi Giovanni Guidettiil3-1 (25-20, 25-15, 18-25, 25-22) e conquista la settima vittoria nel torneo, trascinata soprattutto dai 18 punti di Hande Baladin e dai 16 di Zehra Gunes. Non bastano invece i 19 punti di Mayu Ishikawa al, che incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo essere rimasta imbattuta per due settimane. Successo in quattro set anche per ladi Daniele, che batte 3-1 (25-20, 25-14, 20-25, 25-22) le padrone di casa del Canada. Strepitosa la prestazione della capitana serba Ana Bjelica, autrice ...

