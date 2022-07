Volley, Italia-Bulgaria in tv oggi: canale, orario e diretta streaming VNL femminile 2022 (Di sabato 2 luglio 2022) Tutto pronto per Italia-Bulgaria, sfida valevole per la Week 3 della Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Le azzurre di Davide Mazzanti, già certe della qualificazione alle Finali di Ankara, vogliono continuare a crescere e conquistare altri punti per provare a salire ancora in classifica. La formazione bulgara, al momento 13esima in classifica, ha bisogno di una vittoria per provare a rimanere in corsa per la top-8. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 Italiane di sabato 2 luglio a Sofia, in Bulgaria. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL TABELLONE DELLE FINALI VNL femminile 2022, IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV IL ... Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Tutto pronto per, sfida valevole per la Week 3 dellaNations League (VNL). Le azzurre di Davide Mazzanti, già certe della qualificazione alle Finali di Ankara, vogliono continuare a crescere e conquistare altri punti per provare a salire ancora in classifica. La formazione bulgara, al momento 13esima in classifica, ha bisogno di una vittoria per provare a rimanere in corsa per la top-8. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00ne di sabato 2 luglio a Sofia, in. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL TABELLONE DELLE FINALI VNL, IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV IL ...

