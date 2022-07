Vladimir Luxuria | Gelo dopo la finale dell’Isola, condannata senza appello: “È stata inopportuna!” (Di sabato 2 luglio 2022) L’opinionista Vladimir Luxuria viene messa sulla graticola dopo la puntata conclusiva: arrivano le accuse da parte di un’ex naufraga. Vladimir Luxuria (fonte youtube)La puntata conclusiva del survival game “L’Isola dei Famosi” è andata in onda lunedì 27 giugno, consacrando vincitore l’attore Nicolas Vaporidis. I naufraghi hanno in seguito festeggiato la fine della drastica esperienza in Honduras, brindando e pasteggiando lautamente, a dispetto delle lunghe settimane trascorse in regime di restrizioni. Ilary Blasi ha svolto un lavoro eccellente, come ampiamente riconosciuto da critici televisivi e dal pubblico, spalleggiata dai due ottimi opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Proprio su quest’ultima, però, nelle ultime ore si stanno concentrando ... Leggi su ck12 (Di sabato 2 luglio 2022) L’opinionistaviene messa sulla graticolala puntata conclusiva: arrivano le accuse da parte di un’ex naufraga.(fonte youtube)La puntata conclusiva del survival game “L’Isola dei Famosi” è andata in onda lunedì 27 giugno, consacrando vincitore l’attore Nicolas Vaporidis. I naufraghi hanno in seguito festeggiato la fine della drastica esperienza in Honduras, brindando e pasteggiando lautamente, a dispetto delle lunghe settimane trascorse in regime di restrizioni. Ilary Blasi ha svolto un lavoro eccellente, come ampiamente riconosciuto da critici televisivi e dal pubblico, spalleggiata dai due ottimi opinionisti Nicola Savino e. Proprio su quest’ultima, però, nelle ultime ore si stanno concentrando ...

Pubblicità

IsolaDeiFamosi : E se i Naufraghi ci hanno tenuti incollati alla tv per oltre 90 giorni, anche lo studio ci ha regalato momenti memo… - Frankf1842 : RT @fanpage: Gli auguri speciali a Paola Turci e Francesca Pascale arrivano da Vladimir Luxuria: 'Chi è se stesso ha già vinto' https://t.c… - gattorosarosa : RT @EleonoraDAmore: Vladimir Luxuria @vladiluxuria: “Auguri a Francesca Pascale e Paola Turci, chi è se stesso ha già vinto” - Alessantangelo : RT @BatavoB: Sono stanca, stanca di mentire, non ho studiato medicina per inoculare un farmaco che ha la stessa utilità del pisnelo di vlad… - GFSB9093 : RT @BatavoB: Sono stanca, stanca di mentire, non ho studiato medicina per inoculare un farmaco che ha la stessa utilità del pisnelo di vlad… -