VIDEO | RONALDO E DYBALA ALLA ROMA? PARLA TOTTI! (Di sabato 2 luglio 2022) Francesco Totti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante un evento di padel a Bologna, dove ha PARLAto di vari temi. Sul possibile arrivo di RONALDO ALLA ROMA: "Sinceramente non ci ho mai creduto. Conosco la realtà attuale. Poi se veramente fosse vero, ben venga. Penso che tutti i ROMAnisti saranno entusiasti". Sul mancato arrivo di DYBALA: "Era possibile, molto possibile. Poi sono successe altre cose e è svanito così. Adesso lui penserà altrove, non so dove. Speravo potesse venire ALLA ROMA. C'è stata una chiacchierata, ma poi realmente non so cosa si sono detti". Su Pogba: "Pogba che torna ALLA Juve è un grande colpo. Speriamo che le squadre medio alte facciano qualche acquisto".

