VIDEO | NAPOLI SU DYBALA: AVVIATI I CONTATTI! (Di sabato 2 luglio 2022) Nella lista degli svincolati di questa sessione estiva di calciomercato rientra anche l'argentino Paulo DYBALA, ex numero 10 della Juventus ad oggi alla ricerca di una nuova destinazione. L'attaccante classe '93 aveva il contratto in scadenza in 30 giugno e quindi, come Dries Mertens, da giovedì è a tutti gli effetti libero da legami con il club bianconero. Su di lui c'è sicuramente l'Inter, che è in pole position sulla concorrenza, ma DYBALA ha attirato l'attenzione anche di NAPOLI e Milan. Secondo quanto riportato dal giornalista Mirko Calemme sul proprio profilo Twitter, la società di Aurelio De Laurentiis si è fatta avanti per avviare i contatti e sondare il territorio per comprendere i costi dell'operazione. Il NAPOLI, dunque, si è portato un passo avanti al Milan che resta ancora fermo in attesa di altri sviluppi.

