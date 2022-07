VIDEO | IL NAPOLI INTERESSATO A CRISTIANO RONALDO!

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 2 luglio 2022) Ilha aperto la propria sessione di calciomercato ufficializzando subito due acquisti Mathías Olivera e Khvicha Kvaratskhelia che vanno a sostituire le partenze di Ghoulam e Lorenzo Insigne costruendo una fascia sinistra tutta nuova da regalare a Spalletti. In queste ore si parla tanto anche dei giocatori in uscita o potenzialmente tali come Mertens e Ospina che si allontanano sempre più dalla maglia azzurra. I loro contratti sono scaduti il 30 giugno e al momento sembra difficile vederli con la maglia della prossima stagione. Non sono giocatori in un uscita però. Oggi arriva dall’Inghilterra una rivelazione incredibile sul calciomercato internazionale che coinvolge incredibilmente anche il. Secondo il quotidiano britannico “The Times” infatti,Ronaldo ha chiesto al Manchester United di ...