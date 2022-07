Vicenza, muore 63enne in mountain bike: sbalzato per diversi metri dopo lo schianto sul filo spinato (Di sabato 2 luglio 2022) Un 63enne di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, è morto in seguito ad una violenta caduta con la sua mountain bike. L’incidente è avvenuto lungo una strada forestale della Valmaron, nella zona dell’Altopiano di Asiago, poco prima delle 12.30 di oggi, 2 luglio. L’uomo era in gita insieme ad un amico quando, distratto, non si è accorto di una doppia delimitazione con il filo spinato. Inevitabile l’impatto: il 63enne è stato sbalzato al di sopra del reticolato ed è finito circa 4 metri oltre l’ostacolo, per poi cadere vertiginosamente al suolo. L’amico ha allarmato immediatamente i soccorsi e ha poi cercato di rianimarlo fino all’arrivo dei sanitari del Suem 118 e dell’elicottero del soccorso alpino. Sbarcati con il verricello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Undi Bassano del Grappa, in provincia di, è morto in seguito ad una violenta caduta con la sua. L’incidente è avvenuto lungo una strada forestale della Valmaron, nella zona dell’Altopiano di Asiago, poco prima delle 12.30 di oggi, 2 luglio. L’uomo era in gita insieme ad un amico quando, distratto, non si è accorto di una doppia delimitazione con il. Inevitabile l’impatto: ilè statoal di sopra del reticolato ed è finito circa 4oltre l’ostacolo, per poi cadere vertiginosamente al suolo. L’amico ha allarmato immediatamente i soccorsi e ha poi cercato di rianimarlo fino all’arrivo dei sanitari del Suem 118 e dell’elicottero del soccorso alpino. Sbarcati con il verricello ...

