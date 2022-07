Vicario e Sirigu si allontanano dal Napoli: il club di Serie A vicino al doppio colpo (Di sabato 2 luglio 2022) Il calciomercato estivo è ufficialmente iniziato e il Napoli dovrà ultimare la rosa per la prossima stagione. La dirigenza azzurra si è mossa in anticipo per regalare subito a mister Spalletti i primi due acquisti Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia in vista del ritiro di Dimaro Folgarida che comincerà il prossimo 9 luglio. Uno dei ruoli dove dovrà intervenire il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è quello della porta. Il portiere titolare David Ospina è andato in scadenza di contratto e ha deciso di volare in Arabia Saudita, approdando all’Al-Nassr. Il Napoli così ha scelto di puntare su Alex Meret, rinnovandogli il contratto (in scadenza nel 2023) fino al 2027. Guglielmo Vicario (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) La Lazio beffa il Napoli: vicino il doppio ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 2 luglio 2022) Il calciomercato estivo è ufficialmente iniziato e ildovrà ultimare la rosa per la prossima stagione. La dirigenza azzurra si è mossa in anticipo per regalare subito a mister Spalletti i primi due acquisti Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia in vista del ritiro di Dimaro Folgarida che comincerà il prossimo 9 luglio. Uno dei ruoli dove dovrà intervenire il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è quello della porta. Il portiere titolare David Ospina è andato in scadenza di contratto e ha deciso di volare in Arabia Saudita, approdando all’Al-Nassr. Ilcosì ha scelto di puntare su Alex Meret, rinnovandogli il contratto (in scadenza nel 2023) fino al 2027. Guglielmo(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) La Lazio beffa ilil...

ManuelSabatino : @InsiderLazio @OfficialSSLazio Sirigu - Carnesecchi voto 10 Sirigu - Vicario voto 9.5 @InsiderLazio crea un bel gru… - flamanc24 : RT @tizianocad: Da Reina Strakosha a Vicario Sirigu. Non se semo regolati a sto giro. - Lorenzo__Latino : ULTIM’ORA LAZIO?? Blitz dei biancocelesti tra i pali: chiusura vicinissima per #Vicario (primo portiere), e #Sirigu… - LUKISM0 : RT @alcarazismo_: Vicario-Sirigu è potenzialmente la coppia di portieri più normodotata che io ricordi - Andrea842631710 : Quindi la #Lazio avrebbe la coppia #Vicario-#Sirigu Un duo che in principio sembrava potessimo vedere da noi. Cur… -