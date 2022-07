Verona, la prima mossa del neosindaco Tommasi è contro la siccità: scatta il limite all’uso dell’acqua potabile (Di sabato 2 luglio 2022) A pochi giorni dal suo insediamento, il nuovo sindaco di Verona, Damiano Tommasi, è già a lavoro per cercare di contenere l’emergenza idrica che angoscia l’intero Paese. Il primo cittadino ha appena firmato un’ordinanza per limitare l’uso dell’acqua potabile a fini domestici, per la pulizia personale e per l’igiene. Fino al 31 agosto i cittadini dovranno attenersi al divieto di utilizzo della risorsa proveniente da fonti idriche per irrigare orti, giardini e campi sportivi, per lavare le automobili – salvo impianti autorizzati – per riempire le piscine e per ogni altra attività che non sia strettamente necessaria ai fini del fabbisogno umano. Sono previste sanzioni fino a 500 euro per i trasgressori. Le fasce orarie per l’utilizzo in casi d’emergenza Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’eventuale uso di acqua ... Leggi su open.online (Di sabato 2 luglio 2022) A pochi giorni dal suo insediamento, il nuovo sindaco di, Damiano, è già a lavoro per cercare di contenere l’emergenza idrica che angoscia l’intero Paese. Il primo cittadino ha appena firmato un’ordinanza per limitare l’usoa fini domestici, per la pulizia personale e per l’igiene. Fino al 31 agosto i cittadini dovranno attenersi al divieto di utilizzo della risorsa proveniente da fonti idriche per irrigare orti, giardini e campi sportivi, per lavare le automobili – salvo impianti autorizzati – per riempire le piscine e per ogni altra attività che non sia strettamente necessaria ai fini del fabbisogno umano. Sono previste sanzioni fino a 500 euro per i trasgressori. Le fasce orarie per l’utilizzo in casi d’emergenza Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’eventuale uso di acqua ...

