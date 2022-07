Venezia, da gennaio bisognerà prenotare e pagare l’ingresso (dai 3 ai 10 euro) per visitare la città della laguna (Di sabato 2 luglio 2022) Dal 16 gennaio 2023 Venezia diventerà la prima città al mondo con regolamentazione dei flussi turistici, attraverso prenotazione dei posti, e con pagamento di una quota di accesso. Il progetto, che era stato annunciato ancora due anni fa, ma era poi stato stoppato dall’emergenza Covid, è ora riproposto dall’amministrazione comunale di Luigi Brugnaro. Il nuovo regolamento approvato dalla giunta combina i due meccanismi, di prenotazione e di pagamento del biglietto di ingresso, con una serie di categorie che sono esenti dall’obbligo. Il contributo di accesso varierà dai 3 ai 10 euro, con o senza utilizzo di un vettore per arrivare a Venezia o alle altre isole minori della laguna. Inizialmente era stato previsto pensando soprattutto alle navi da crociera, che poi si sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Dal 162023diventerà la primaal mondo con regolamentazione dei flussi turistici, attraverso prenotazione dei posti, e con pagamento di una quota di accesso. Il progetto, che era stato annunciato ancora due anni fa, ma era poi stato stoppato dall’emergenza Covid, è ora riproposto dall’amministrazione comunale di Luigi Brugnaro. Il nuovo regolamento approvato dalla giunta combina i due meccanismi, di prenotazione e di pagamento del biglietto di ingresso, con una serie di categorie che sono esenti dall’obbligo. Il contributo di accesso varierà dai 3 ai 10, con o senza utilizzo di un vettore per arrivare ao alle altre isole minori. Inizialmente era stato previsto pensando soprattutto alle navi da crociera, che poi si sono ...

