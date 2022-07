Vaticano, Papa Francesco incontra Elon Musk a Santa Marta. Il tweet dell’ad di Tesla: “Onorato di averlo incontrato” (Di sabato 2 luglio 2022) Papa Francesco e Elon Musk si sono incontrati. La visita è stata rivelata con un tweet dallo stesso amministratore delegato di Tesla che ha condiviso uno scatto con il Pontefice e quattro dei suoi sette figli. “Onorato di averlo incontrato”, ha scritto Musk a corredo della foto. L’udienza si è tenuta ieri ma Musk ne ha dato notizia solo oggi: l’incontro sarebbe avvenuto a Casa Santa Marta e sarebbe durato meno di un’ora. Musk ha parlato con Papa Francesco delle novità della tecnologia al possibile servizio di tutti. Un altro tema in comune tra il miliardario e il Pontefice è il problema del crollo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022)si sonoti. La visita è stata rivelata con undallo stesso amministratore delegato diche ha condiviso uno scatto con il Pontefice e quattro dei suoi sette figli. “dito”, ha scrittoa corredo della foto. L’udienza si è tenuta ieri mane ha dato notizia solo oggi: l’incontro sarebbe avvenuto a Casae sarebbe durato meno di un’ora.ha parlato condelle novità della tecnologia al possibile servizio di tutti. Un altro tema in comune tra il miliardario e il Pontefice è il problema del crollo ...

